Армяне на оккупированных территориях полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №1170 от 29 октября 2020 года ”Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» представителями Министерства культуры Азербайджанской Республики на освобожденных территориях начаты мониторинги памятников и учреждений культуры с целью первичной инвентаризации и охраны объектов истории и культуры.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, осуществлен мониторинг 312 историко-культурных памятников. Кроме того, на этих территориях выявлено 106 объектов (вновь обнаруженных памятников), не имеющих государственной регистрации, но представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность.

Также в ходе мониторинга был выявлен 571 объект культуры, из которых 286 — библиотеки, 237 — дома культуры и клубные учреждения, 19 — музеи, 24 — детские музыкальные школы, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи. Все объекты находятся в состоянии почти полного разрушения.