Армяне молятся за смерть Путина и угрожают террором всему миру – что скажет российское ТВ?

«Нас предали все. В первую же очередь Россия». Именно такие слова выплевывают вместе с размазанными по всему шнобелю розовыми соплями армянские СМИ в эти дни, когда их шизофреническая идея о «Великом Хаястане» тает в воздухе благодаря победоносному походу азербайджанской армии во имя возращения Карабаха.

Но если бы только этим ограничивались армянские СМИ, особенно, «Армениан репорт». Но нет, оно в лучших традициях дашнакских отморозков начинает угрожать всему миру чумой терроризма. Так, в одной из статей, плюясь ядом в сторону России, Германии и Великобритании, рупор армянской этношизофрении докатился до того, что заявил: «нам не остается ничего другого, кроме как погрузить эти страны в пучину трагедий, крови, хаоса и страха». (Месть, месть и еще раз месть! , Нам не оставили выбора ).

Дальше – больше. То же самое издание требует для президента Путина смертной казни. «Этот закомплексованный с ног до головы диктатор и военный преступник давно должен был бы ответить за все им совершенное и закончить свой век, как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи». И тут же раскрывает настежь все похабное, смрадное, скотское нутро дашнакства: «Пока этого не произошло, но мы все, весь армянский народ, молимся за это. Мы верим, что торжество исторической справедливости состоится, и Путин ответит за предательство армянского народа по полной программе». Тут, думаю, нужно напомнить, что чуть ранее это же издание грозило Путину повторением участи Николая II. Вот она, как говорится, настоящая благодарность армян, точнее – дашнаков, русским.

Кстати, напомним Фомам неверующим и Иванам, не помнящим родства – сегодняшняя история очень похожа на ту, что произошла в 1907 году. В том году прокурор Эчмиадзинского Синода А. Френкель предоставил вниманию Николая II итоги своего расследования, в результате которого вскрылось многовековое мошенничество армян. Оказалось, что во время богослужения царская семья не благословляется каталикосом, как уверяли армяне Павла I и Николая I, а наоборот, проклинается. Так и теперь армянские СМИ заявляют о том, что молятся за скорую смерть президента России. Теперь армяне грозят России и всему миру террором. «Никаких преград уже быть не должно, все «красные линии» уже пройдены», — пишется в цитируемом источнике.

Ну что же, так даже лучше. Пусть, наконец, весь мир очнется и поймет, с каким злом приходится сейчас вести войну, и чего на самом деле стоит «миролюбие» оголтелых дашнаков. Но просто интересно, после того, как в Москве или Петербурге загремят взрывы, как это было в 1977 году, Соловьевы, Затулины и прочие «дабанялыяны» будут с таким же усердием лизать пятки, торчащие из Еревана, или в них проснется, наконец, настоящая, русская душа?

Юсуф Поладов, Специально для «Зеркало»