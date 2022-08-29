В городе Новая Каховка под Херсоном, также занятом российскими войсками, объявлена тревога, люди уходят в бомбоубежища. Глава оккупационной администрации Владимир Леонтьев сказал российским СМИ, что за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов.

А так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал наступление ВСУ на Херсон «фейком украинской пропаганды», которые якобы изображают наступление, чтобы «продемонстрировать активность западным хозяевам». Кирилл Стремоусов, называющий себя «заместителем» главы новой «военно-гражданской администрации» региона, заявил, что сообщения украинских СМИ о наступлении ВСУ на Херсон недействительны. «Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — утверждает Стремоусов.

В то же время мэр города Николаев Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве и Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города: «Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища».