Глава Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что армия страны перейдет под руководство нового гражданского правительства. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, в стране будут созданы вооруженные силы, подконтрольные гражданским властям, которые не будут вмешиваться в политику для построения демократического государства.

В июне 2022 года являющийся крупнейшим оппозиционным гражданским движением Судана Альянс «За свободу и перемены» отказался от дальнейшего диалога с армией. Они заявили, что больше не вернутся к партнерству и взаимодействию с армией, так как не видят в этом смысла, а состоявшаяся в понедельник очередная встреча с Суверенным советом страны ни к чему не привела».

В октябре 2021 года сообщалось, что в Судане четверо министров и другие чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы. Тогда отмечалось, что армия заблокировала все въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты. Задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.