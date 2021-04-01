Армия Мьянмы объявила режим прекращения огня

В Мьянме военная хунта объявила режим прекращения огня сроком на один месяц. Об этом сообщил глава Генштаба ВС страны Мин Аун Хлайн в обращении к нации, передает агентство «Анадолу».

По его словам, режим прекращения огня объявлен в одностороннем порядке, чтобы продолжить мирные переговоры с вооруженными этническими группировками в стране и мирно отпраздновать религиозный Новый год 13-16 апреля.

Режим прекращения огня будет действовать в Мьянме до 30 апреля.

При этом генерал Хлайн отметил, что шаги армии по обеспечению общественного порядка в ответ на нарушающие работу правительства действия не входят в рамки прекращения огня.

Тем временем Армия независимости Качина (KIA) — вооруженная этническая группировка против военного переворота — захватила полицейский центр хунты в одном из районов штата Качин.

Представитель KIA сообщил, что стратегически важный для армии полицейский центр в районе Кяукьи удалось захватить в ходе ночной операции.

Он отметил, что этим центром некоторое время пользовалась армия Мьянмы.

Информация об ущербе, нанесенном зданию в ходе операции, не приводится.