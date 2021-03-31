Армения все же использовала против Азербайджана ракеты «Искандер»

«В период Отечественной войны Армения использовала против Азербайджана ракеты «Искандер»».

Oб этом в интервью Caliber.az заявил представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

— Бывший президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Никол Пашинян, а также бывший главный военный инспектор Министерства обороны Армении Мовсес Акопян заявляли, что во время 44-дневной войны Армения применила против Азербайджана ракетный комплекс «Искандер». В последние дни этот вопрос снова стал темой обсуждения в армянских СМИ, а в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие запуск ракеты. Как бы вы прокомментировали подобные заявления?

— Комментировать подобные заявления не входит в нашу компетенцию.

— Может быть ваши сотрудники находили обломки каких-либо ракет?

— С декабря 2020 года Агентство по разминированию в освобожденным от оккупации городе Шуша проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорванных ракет.

— Можете сообщить координаты места, где были найдены обломки?

— Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45’38.10«N 46°44’33.90»E и 39°45’27.80«N 46°45’25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете «Искандер». Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты «Искандер».