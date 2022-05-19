Армения сформировала состав комиссии по делимитации и безопасности границы с Азербайджаном и опубликует его в надлежащее время. Об этом в четверг на брифинге сообщил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

«Состав комиссии готов, думаю, когда будет надлежащее время, рабочая группа сделает заявление», — отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не обращался в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования внутриполитической ситуации в республике, сообщил Григорян.

«Премьер Пашинян во всех внутриполитических вопросах полагался только на волю армянского народа. Информация о якобы имевшем место обращении Армении в ОДКБ для решения внутриполитических вопросов также является дезинформацией», — заявил он.

С 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиции, в которых участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Представители этих движений утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны. (ТАСС)