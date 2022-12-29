Правительство Армении ожидает от России дорожной карты по разблокированию Лачинского коридора, который, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, находится под контролем российских миротворцев и сейчас перекрыт Азербайджаном. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Российские миротворческие силы в «Нагорном Карабахе» и Российская Федерация, взявшая на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности перед народом «Нагорного Карабаха», должны дать четкое объяснение ситуации. Как Российская Федерация оценивает ситуацию, каков ее план и дорожная карта по восстановлению Лачинского коридора? Это вопросы, на которые Республика Армения, общественность «Нагорного Карабаха» ждут ответов от Российской Федерации, которая, напомню, также является членом Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Азербайджан неоднократно заявлял, что лачинская дорога не перекрыта, по ней беспрепятственно проезжают машины с гуманитарным грузом, гражданские автомобили, принадлежащие миротворческому контингенту.