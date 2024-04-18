МИД Турции заявил о том, что связывать прогресс в отношениях Анкары и Евросоюза с решением кипрской проблемы неприемлемо. Ведомство указало в официальном заявлении, что Анкара «пересмотрит отношения с ЕС, исходя из принципов взаимности» в связи с принимаемыми Брюсселем решениями.

«Решения, принятые в отношении Турции на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 17-18 апреля, являются еще одним примером отсутствия у ЕС стратегического взгляда на Турцию и глобальные процессы. Турция никогда не примет подход, который связывает прогресс в отношениях Турции и ЕС с кипрским вопросом», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство указало, что в дальнейшем Анкара «пересмотрит свой диалог с ЕС на принципах взаимности, принимая во внимание темпы, уровень и масштаб шагов ЕС в отношении Турции».

МИД отметил, что Брюсселю «необходимо отказаться от такого видения, которое сводит многогранные отношения [Анкары и Брюсселя] к кипрскому вопросу». «Подобный образ мыслей не может внести позитивный и конструктивный вклад в решение этой проблемы, а также в решение других региональных и глобальных вопросов», — указало министерство.

МИД добавил, что «Турция, как страна-кандидат, по-прежнему привержена перспективе членства в ЕС», но «отвергает такое избирательное ограничение двустороннего сотрудничества по определенным направлениям». (ТАСС)

