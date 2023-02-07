Армения получила очередные предложения Азербайджана о мирном соглашении и проводит работу над текстом. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок во вторник заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы должны были встретится в Москве с министрами иностранных дел Азербайджана и России, но в связи с блокировкой Лачинского коридора (глава МИД Армении вновь озвучил ложную информацию про блокировку Лачинского коридора — ред.) армянская сторона отложила свое участие. Но, несмотря на это, мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили новые предложения по мирному договору из Баку. Мы продолжаем работать над текстом», — сказал Мирзоян. (ТАСС)