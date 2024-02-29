Министерство национальной обороны Турции получило проект предложения и разрешительное письмо от США относительно запроса на поставку Анкаре 40 новых истребителей F-16 версии Block 70.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

По его словам, предложение включает модернизацию имеющихся на вооружении у Турции 79 самолетов данного типа, а также передачу боеприпасов и оборудования к ним.

Актюрк также сообщил, что за последнюю неделю силы безопасности Турции нейтрализовали 25 террористов, в том числе на севере Ирака и Сирии.

Спикер турецкого военного ведомства добавил, что с начала текущего года в общей сложности было нейтрализовано 458 террористов, из них 193 — на севере Ирака и 290 — на севере Сирии. (Агентство Анадолу)