Армения подвергает Тертер тяжелому артиллерийскому обстрелу

Азербайджанский город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранен один мирный житель.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

«Сейчас: город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Ранено одно гражданское лицо. Военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику террора против гражданского населения. Тертер решительно и гордо сопротивляется всем атакам со стороны Армении», — написал он.

| 2020-11-10T00:49:25+04:00 10 ноября 2020, 00:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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