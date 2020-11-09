Армения подвергает Тертер тяжелому артиллерийскому обстрелу

Азербайджанский город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранен один мирный житель.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

«Сейчас: город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Ранено одно гражданское лицо. Военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику террора против гражданского населения. Тертер решительно и гордо сопротивляется всем атакам со стороны Армении», — написал он.