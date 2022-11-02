Армянская сторона объявила о расторжении контракта с иорданской компанией о поставках в республику оружия.

Как передает «Спутник Армения», об этом говорится в соответствующем письме, подписанном замминистра обороны Армении Кареном Брутяном.

Судя по документу, соглашение между министерством обороны и компанией Jadara Equipment & Defence Systems Co было подписано 6 августа 2021 года, и в течение этого же года компания должна была выполнить заказ. Минобороны Армении 10 октября в одностороннем порядке расторгло договор. Теперь иорданская компания обязана в течение пяти дней после получения данного уведомления выплатить штраф в размере 57,5 тыс. долларов США.

При этом детали заказа не уточняются. Однако известно, что компания производит противотанковые гранатометы Nashab, созданные на базе российского РПГ-32.

Еще один продукт Jadara – это противотанковый ракетный комплекс Terminator FM, созданный на базе украинского «Корсара».