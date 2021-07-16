16 июля примерно в 10:00 и 13:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. С целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет, сообщает Министерство Обороны Азербайджана.

В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран.