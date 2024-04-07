На нахчыванском направлении позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу.

Об этом сообщило Министерство обороны. Отмечается, что 7 апреля около 17:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

«В указанном направлении нашими подразделениями приняты адекватные ответные меры», — сообщили в министерстве.