Позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении подверглись обстрелу.

Об этом передает Минобороны Азербайджана.

«1 апреля начиная с 22:00 до 22:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.