Армения не оставляет попыток втянуть ОДКБ в вопрос определения азербайджано-армянской границы

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран ОДКБ для обсуждения ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Armenpress со ссылкой на офис Совбеза Республики Армения.

Предложение о проведении внеочередного совещания содержится в письме, которое секретарь Совбеза Армении Армен Григорян направил секретарю Совета безопасности Республики Таджикистан, председателю Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Насрулло Махмудзоде.

Послание было направлено в воскресенье, 16 мая. Копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю, сообщили Armenpress в офисе Совбеза РА.