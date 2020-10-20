Армения начала срочно укреплять границу с Зангиланом, Губадлы и Лачином

19 октября Никол Пашинян неожиданно назначил бывшего главу генштаба Артака Давтяна ответственным за «оборонительные работы в Сюнике», — сообщили армянские СМИ. Такое решение было принято после вчерашнего посещения этого региона премьер-министром Пашиняном.

Как сообщает Арминфо, Артак Давтян и губернатор Сюникской области Унан Погосян на совместной конференции отметили важность совместных действий, не уточнив в чем заключаются эти «оборонительные работы».

Отметим, что Сюник – это Зангезур, который граничит с Зангиланом, Губадлы и Лачином.

По данным же российских источников, в эту же зону переброшено значительное число российских пограничников, которые приступили к охране границы с Азербайджаном совместно с армянскими пограничниками.

Все это свидетельствует о реальном продвижении ВС Азербайджана в Зангилане, Губадлы и Лачине, отмечают российские эксперты. (Туран)