Армения хочет обезопасить себя от повышения Россией газового тарифа

Армения ведет переговоры с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения» о выработке механизмов фиксированного ценообразования на голубое топливо сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении газового тарифа.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания «Газпром Армения» подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций», — отметил он.