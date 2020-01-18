Армения хочет обезопасить себя от повышения Россией газового тарифа

Армения ведет переговоры с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения» о выработке механизмов фиксированного ценообразования на голубое топливо сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении газового тарифа. 

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания «Газпром Армения» подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций», — отметил он.

| 2020-01-18T16:13:47+00:00 18 января 2020, 18:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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