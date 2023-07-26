Марионеточные «лидеры» сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках ради собственных политических амбиций.

Об этом сообщил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте после встречи с участием послов стран ЕС, Турции, США и Швейцарии.

Вместо того, чтобы демонстративно устраивать театральные сценки и свозить грузовики на погранично-пропускной пункт «Лачин», Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима», — отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента также отметил, что необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил в Карабахе.

«Международное сообщество должно послать четкий сигнал в связи с использованием дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграцией армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество», — добавил Хикмет Гаджиев.