Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. <…> Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек Caesar», — написал Лекорню в соцсети Х (в прошлом Твиттер).

Подписание документа произошло в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию. Главы оборонных ведомств двух стран провели переговоры на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже. Французский министр назвал состоявшуюся дискуссию «теплой и продуктивной».

Париж начал предоставлять военную помощь Еревану в 2023 году на фоне обострения отношений Армении с Азербайджаном. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию.

В конце октября 2023-го Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200). Также он анонсировал начало сотрудничества Еревана с производителем переносных зенитных ракетных комплексов Mistral — компанией MBDA. Помимо этого Лекорню обещал проводить обучение армянских военных противовоздушной обороне.

Армения активизировала сотрудничество с западными странами после войны в Карабахе. В результате военных действий Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после этого заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, поскольку Ереван вступил в «союз-пузырь», который не принес стране реальной защиты.

При этом Пашинян подчеркивал, что сотрудничество Армении с западными странами, в том числе с Францией и США, не направлено против других партнеров страны в области безопасности, а служит только одной цели — установлению мира на Кавказе. (moscowtimes.ru)