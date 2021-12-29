Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 29 декабря 2021 года при посредничестве Венгрии вернул Армении 5 лиц армянского происхождения.

Об этом сообщает Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Речь идет об армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября текущего года во время предотвращения провокации, осуществленной ВС Армении на государственной границе в направлении Кельбаджара.

Армении переданы следующие лица:

Саркис Абрамян (01.11.1995),

Арман Хачатрян (18.06.1991),

Ваге Агаджанян (08.01.1988),

Сурен Хачатрян (16.04.1992),

Арам Аветян (04.10.1997).

Было отмечено, что Азербайджан 26 ноября, 4 и 9 декабря 2021 года вернул противоположной стороне 21 военнослужащего.