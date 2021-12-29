Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 29 декабря 2021 года при посредничестве Венгрии вернул Армении 5 лиц армянского происхождения.
Об этом сообщает Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Речь идет об армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября текущего года во время предотвращения провокации, осуществленной ВС Армении на государственной границе в направлении Кельбаджара.
Армении переданы следующие лица:
Саркис Абрамян (01.11.1995),
Арман Хачатрян (18.06.1991),
Ваге Агаджанян (08.01.1988),
Сурен Хачатрян (16.04.1992),
Арам Аветян (04.10.1997).
Было отмечено, что Азербайджан 26 ноября, 4 и 9 декабря 2021 года вернул противоположной стороне 21 военнослужащего.