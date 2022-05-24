«Позиции Республики Армения не изменились. На территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута в логике коридора. Все договоренности, достигнутые в Брюсселе, касаются открытия региональных коммуникаций. Все договоренности, достигнутые в Брюсселе, соответствуют публичным заявлениям представителей Армении в прошлом», — заявил агентству Арменпресс секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что на встрече с Пашиняном 22 мая в Брюсселе стороны договорились об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве как железной, так и автомобильной дорог.