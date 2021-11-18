«Многочисленные фигуры, повторяющие определенные элементы, наряду с их исключительной сохранностью, предоставили уникальную возможность поближе познакомиться с теми, кто трудился в часовне, с технологическим процессом их работы, ее организацией и условиями», — говорит Ступко-Любчинская.

Раньше археологи считали, что подмастерья не проходили обучение на текущих проектах. Но Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут мастера исправляли ошибки учеников и позволяли им самостоятельно вырезать секции.

Она определила, что менее опытные художники создавали туловище, руки и ноги фигур, а мастера — лица. И наставники, и ученики вырезали парики, потому что на их изготовление уходило много времени. Также выяснилось, что художники были разделены на две группы, каждая из которых трудилась на своей стене. Это привело к различиям в качестве работы и некоторых художественных решений.