Археологи обнаружили в Казахстане суфийский храм XV века

В Казахстане в ходе археологических раскопок на территории исторической части города Туркестан — Культобе, ученые обнаружили древнюю суфийскую обитель — текке, сообщает пресс-служба Казахского научно-исследовательского института культуры.

Здесь обнаружен также склеп с захоронениями служителей дервишского ордена.

Текке представляет собой комплекс из 10 помещений с отопительными печами и небольшими тандырами. В юго-восточной части строения расположен мавзолей прямоугольной формы с семью захоронениями.

Сооружение относится к 15-19 векам.

Подобные памятники практически неизвестны отечественной науке и относятся к категории малоисследованных объектов, говорится в сообщении института.

Научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов отметил, что текке относится к ордену суфийского учителя Ходжи Ахмеда Ясеви, так как расположена в непосредственной близости от мавзолея Ясеви и ориентация захороненных в склепе головой на север, то есть в сторону мавзолея. (Агентство Анадолу)