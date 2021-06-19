В аргентинской лаборатории Richmond сообщили о выпуске 625 доз препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает РИА Новости.

«Мы закончили производство первых 448 625 доз препарата», — цитирует агентство заявление предприятия.

Отмечается, что компания ожидает одобрения со стороны аргентинского регулятора ANMAT и Центра им. Гамалеи.

Напомним, лидеры ла РФ и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в южноамериканской стране. Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину через несколько дней.

24 декабря 2020 года в Аргентину прибыла первая партия российской вакцины на 300 тысяч доз. Вакцинация стартовала в латиноамериканской стране 29 декабря (aif.ru)