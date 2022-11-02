Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении заведующего отделом снабжения и имущества Министерства культуры Илькина Насибова.

На процессе в Сабаильском районном суде ходатайство было удовлетворено.

В отношении Илькина Насибова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, вчера Служба государственной безопасности провела операцию в Министерстве культуры. Среди задержанных в ходе операции – заведующий отделом снабжения и имущества Министерства Илькин Насибов.