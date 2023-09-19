48-летний сотрудник министерства обороны Нидерландов, имя которого не раскрывается, арестован по подозрению в обходе санкций против России. Сообщается, что он вместе с сообщником могли поставлять Москве запчасти для самолётов, их ввоз был запрещён сразу после начала вторжения 2022 года.

Чиновник был арестован в конце августа после показаний ещё одного подозреваемого по этому делу, 53-летнего жителя Арнема на востоке Нидерландов. В его доме, офисе и на складах принадлежащей ему компании найдены 250 000 евро наличными, комплектующие для самолётов, оружие и боеприпасы.

Как считает следствие, подозреваемые продолжили поставки запчастей в Россию через посредников, зная, что нарушают тем самым санкции. 15 сентября им был продлён арест на два месяца на время следствия. К делу привлечена военная полиция, говорится в пятничном в пресс-релизе на сайте занимающейся финансовыми преступлениями Службы фискальной информации и расследований Нидерландов. (svoboda.org)