Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали Бахруза Аскерова (1988 г.р.) по подозрению в покушении на убийство главы Исполнительной власти города Лянкярана. Об этом сообщается на сайте службы.

В ходе расследования сотрудники СГБ установили, что гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз Алимамед оглу, ранее проживавший в городе Мурманске России, вступил в преступный сговор с лицами, проживающими в различных районах республики, и в целях нарушения общественной безопасности в стране, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями, дав им поручения об организации покушения на убийство главы Исполнительной власти города Лянкярана.

Также было установлено, что Бахруз Аскаров поручил своим связным осуществить покушение на иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в некоторых регионах Азербайджана.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного Кодекса, решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом было установлено, что Бахруз Аскеров планировал организовать военную подготовку на территории зарубежного государства для лиц, с которыми он контактировал, но в результате мер, принятых СГБ не смог совершить эти преступные действия.

На данный момент комплексные следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.