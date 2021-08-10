Из-за пандемии рынок аренды жилья долгое время пребывал в состоянии застоя. Студенты большую часть времени учились онлайн, потому необходимость в аренде жилья у многих из них отпала. Лучше всего обстояли дела со съемом жилья за городом и в регионах, так как народ в карантин стремился обрести больше свободы, что было невозможно в квартирных рамках. И хотя какое-то время столичные жители из-за карантинных мер были лишены возможности ездить в районы, позднее ситуация изменилась.

Этим летом аренда жилья в регионах также востребована, ведь она обходится дешевле проживания в отеле. К тому же, некоторые отдыхающие считают, что снять квартиру в условиях пандемии безопаснее и комфортнее. А если учесть, что с 1 сентября в отелях могут останавливаться только обладатели COVID-паспортов, то и в бархатный, а возможно, и в зимний сезон спрос на аренду жилья в регионах будет высоким.

В Баку же арендодатели надеются на начало учебного года и возвращение студентов в вузы. Все зависит от решения оперативного штаба Кабинета министров. Но, вероятно, обучение будет проходить в традиционной форме, ведь граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт. Не менее 80% работников всех научных и образовательных учреждений, независимо от формы собственности, к 1 сентября должны быть привиты первой дозой вакцины от COVID-19, к 1 октября — второй дозой вакцины, или иметь сертификат об иммунитете против COVID-19.

Так чего ждать на рынке съемного жилья с приходом осени? Директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов отметил, что сначала стоит вспомнить о ситуации на рынке аренды жилья в столице в допандемийный период. Начиная с 2017 года согласно решению Кабинета Министров по указу №86 началось строительство пилотных проектов. Исполнительная власть в каждом районе была заинтересована в сносе ветхого жилья на своей территории. В результате в Баку большинство ветхих домов, преимущественно в Наримановском и Насиминском районе, начали сносить. Они занимали достаточно большой фонд аренды дешевого жилья. Ранее в Ясамальском районе на «Советской» и вокруг нее было много ветхих домов, они тоже составляли достаточно большой процент аренды дешевого жилья. По мере сноса всех этих домов, люди, которые жили в них, вынуждены были временно переселяться в арендуемое жилье. В итоге количество ветхого жилья на рынке уменьшилось, процент арендуемого жилья сократился и цены на аренду эконом-жилья выросли на 20-25%, а в некоторых случаях до 30%. Если раньше маленькие однокомнатные квартиры сдавали за 200 манатов в месяц, то затем их аренда выросла до 300 манатов.

Азадов подчеркнул, что почти треть жилья снимают студенты, приезжающие на учебу в Баку и почти столько же – те, кто приезжают в столицу на заработки и не имеют тут своего жилья. Из-за пандемии спрос сократился и цены на аренду упали до 30% на эконом-жилье. Большой урон понесли те, кто сдавали жилье посуточно в центре города для туристов. Из-за их отсутствия они вынуждены были сдавать его местным жителям.

Но в прошлом году вырос спрос на аренду загородного жилья – частные дома, виллы, дачи. И цены для такого сегмента выросли до 100-150%. Годами не сдаваемые виллы были сданы в тот период.

В этом году цены на аренду вилл упали, а количество предложений увеличилось, так как в прошлом году в этот сегмент многие стали вкладывать большие деньги.

На рынке столичного съемного жилья всегда со второй половины августа наблюдается активность, так как в сентябре начинаются занятия в вузах. Эта активность начала ощущаться уже сейчас. Цены пока не выросли, но знающие, что потом жилье будет сложнее найти, ищут жилье заранее. По словам эксперта, снос ветхого жилья происходит не в таком объеме, как в предыдущие годы, так как пилотные проекты остановились. То, что сейчас частично сносится, это уже не пилотные проекты. Потому этот фактор не особо скажется на данном рынке. Прогнозируется стабилизация цен, они будут ниже, чем в 2019 году, но выше, чем сейчас.