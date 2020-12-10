Ара, заучивший лживую речь

В Армении бушует пожар внутриполитического противостояния, вызванного поражением в войне с Азербайджаном. В тот самый день, когда в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тейип Эрдоган принимали Парад Победы, на котором демонстрировалась и трофейная армянская военная техника, в Ереване продолжали требовать отставки Никола Пашиняна.

Есть уже кадры, на которых видно, что охранники премьер-министра РА ездят в бронированных автомобилях, высунув из окон автоматы. На тот случай, если проявления народной «любви» к Пашиняну будут уж слишком сильными. «Сейчас в Армении тысячи, если не десятки тысяч людей, терминология которых содержит слова — уничтожить, убить, повесить, разбить. Это не секрет. У части из них — личное, потому, что они потеряли родственников, близких, у другой части – национальное», заявил кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян.

Пока, правда, все ограничилось тем, что демонстранты в Ереване забросали яйцами кортеж премьер-министра РА. Но разговоры о том, что в проигранной армянской стороной войне было много символических совпадений, продолжаются. Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook председатель партии «Одна Армения» Артур Казинян. Он отметил, что в день государственного флага Азербайджана был освобожден город Шуша, в день рождения террориста Монте Мелконяна был передан Кяльбаджар. «Уверен, что есть также много других заранее спланированных символических унижений, с которыми молча согласился и которым подчинился Пашинян», — написал Артур Казинян.

Он также представил очередной пример символического унижения. По его словам, парад Победы в Баку прошел 10 декабря, именно в этот день в 1991 году карабахские сепаратисты объявили о своей «независимости». Одним словом, процесс коллективного посыпания голов пеплом в Армении сейчас в самом разгаре. Тем забавнее слушать речи новоявленного главы МИД РА Ары Айвазяна.

Он не нашел ничего более полезного для себя и Армении, чем снова тиражировать фейковые новости. Он, в частности, принялся врать на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. «Право на самоопределение было одной из основ переговорного процесса, и с помощью военной силы право на самоопределение не может быть снято с повестки. Начав военную агрессию против самоопределения «Арцаха» (кавычки наши — ред.), Азербайджан и Турция нарушили свои международные обязательства, а Азербайджан также нарушил свои обязательства по мирному процессу», — утверждает А.Айвазян.

Он врет, причем делает это примитивно и беззастенчиво. Потому что никогда не было никакого признанного миром «Арцаха». Он существовал только в фантазиях армянских мифотворцев. Даже сама Армения не осмелилась признать независимости «Арцаха» за почти три десятилетия оккупации азербайджанских земель. Не признает его никто и сейчас. Все эти резолюции сенатов, парламентов разных стран мира носят сугубо рекомендательный характер. Позиция государств, в том числе и Франции, остается неизменной. Они признают территориальную целостность нашей страны и Карабах частью Азербайджана. При этом никогда и никем право наций на самоопределение не ставилось выше принципа территориальной целостности государств.

Все это прописные истины, изображая незнание которых глава МИД РА ставит в глупое положение самого себя и назначившего его на эту должность, превращенного в мишень для любителей бросаться помидорами, Никола Пашиняна. Его лепет про «военную агрессию против «Арцаха» вообще звучит как несмешной анекдот, рассказанный в ереванской рюмочной. Потому что даже президент Франции Макрон при всей его жажде поддержки РА вынужден был признать право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Этим он и объяснял невмешательство Франции в войну между Азербайджаном и Арменией. Плюс, Аре Айвазяну нужно вспомнить, что все его и прочих армянских деятелей словесные построения бессмысленны по причине того, что Никол Пашинян подписал в ночь с 9 на 10 ноября трехстороннее заявление по Карабаху. Тем самым он подтвердил, что война шла между Азербайджаном и Арменией. И никем иным. Так что, и тут глава МИД РА несет откровенную чушь. Увы, не последнюю. Он заявил, что на всех территориях «Арцаха», которые попали под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления». Что уже совсем глупо и нелепо. Потому что под контроль Азербайджана возвращено очень много из ранее оккупированных территорий. К примеру, превращенный в «Кавказскую Хиросиму» Агдам. Побывавшие там зарубежные дипломаты и журналисты пришли в ужас от увиденного, от совершенного армянскими оккупантами. То же самое можно сказать и про Физули и иные освобожденные территории нашей страны.

Военные преступления совершали не азербайджанцы, а армянские оккупанты. Например, Геноцид в Ходжалы. А азербайджанская армия воевала с оккупационными вооруженными силами. Вывода которых давно уже требовали резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. О которых «забыл» Ара Айвазян, оказавшийся самым слабым из всех глав МИД РА за всю ее новейшую историю.

«Забыл» он и о том, что Азербайджан дал достаточное время всем армянам, незаконно поселившимся на оккупированных территориях нашей страны, для эвакуации. Это был жест милосердия со стороны официального Баку, который показал свое полное отличие от армянских оккупантов, в свое время вынудивших жителей Кяльбаджара и иных наших районов оставлять свои дома в течение считанных часов.

И еще. Весь мир и российские миротворцы увидели, что проживавшие на оккупированных территориях Азербайджана армяне преспокойно уехали, попутно сжигая все на своем пути — дома, леса, унося унитазы и дверные рамы. Это варварство оккупантов, о котором никогда не расскажет Ара Айвазян, зафиксировано и служит доказательством его жалкой, примитивной брехни. Которая, конечно же, ничего не изменит в итогах войны. Азербайджан вернул себе свои земли и будет восстанавливать их, чтобы не верещали по этому поводу из Еревана и из столиц стран, сочувствующих Армении.