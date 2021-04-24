Апрельские тезисы Путина и грубые просчеты США и НАТО

«Нам хотят навязать чувство вины, но мы не должны допустить это» — да, в свое время российский президент Владимир Путин часто выступал с подобными откровениями. Поэтому не случайно, что в его теперешнем очередном апрельском послании в Федеральный Совет чувствовались тот же самый тон и та же самая логика: вот, мы такие ангелы-херувимы, но почему-то нас другие народы и страны не любят…

Почти в каждой статье мы стараемся подчеркивать особенности международной политики. Конечно, за истекшие столетия тут тоже многое изменилось. Но утверждать, что здесь царит порядок и гармония, было бы не совсем корректно; если во главе внутренней политики развитых стран ставятся такие ценности, как право и справедливость, про внешнюю политику этого не скажешь – тут и по сей день верховенствуют интересы, и только интересы.

Конечно, кое-какие изменения, определенные отличия все же имеются. Например, в отличие от англичан, говорящих, что у них нет вечных друзей, у русских не имеются даже временные друзья, т.к. у России имеются только враги и слуги…

Казалось бы, за все эти столетия народы и народности должны были познать тонкости российской политики. Но, к сожалению, в политике часто приходится делать выбор между плохим и худшим. Вдобавок, иногда партнеров отдельных государств выбирают не сами народы этих стран, а их вожди, руководствуясь, как говорится, внутренними мотивами. Например, так случилось в Центральной Азии. Отдаленность от европейского мира и мотивы местных вождей — пожалуй, эти постсоветские страны оставляют в российской орбите именно эти обстоятельства.

Есть такая поговорка — не было бы счастья, да несчастье помогло. Все эти дни многие политологи ломают голову над головоломкой: произнесет ли Байден слово «геноцид»? Почему мы вдруг остановились на этой детали?

Дело в том, что ошибки или же грубые, порою сознательные просчеты США и других стран-членов НАТО иногда увеличивают число потенциальных друзей России – да, именно, эти обстоятельства нередко подталкивают другие государства в российскую геополитическую орбиту.

Свежим примером такой политики является отношение США и Европы к нашей Турции. Казалось бы, тут-то не должно быть двойных стандартов, потому как Анкара не раз доказывала свою приверженность идеалам Североатлантического Альянса.

Но увы! К большому сожалению, демократические и развитые европейские страны, в том числе даже США в последнее время как бы стараются загнать Анкару в определенные рамки, в пределах которых и ей пришлось бы принять политические и общественные идеалы отсталых мусульманских стран, на чью долю выпала участь жить в постоянном кризисе и в поиске своего, «третьего пути» социально- политического прогресса, но так и не нашедших его.

В этом отношении «геноцид армян» является той политической спекуляцией, которая должна привести к изоляции Турции, остановить ее развитие и привести к тем фатальным последствиям, о которых мы только, что говорили. Поэтому, если даже допустить, что к России чувствуется примерно такое же отношение, все же мы должны сделать оговорку: натовские страны не зря определяют в своих доктринах Россию как страну-подстрекателя, потому что на ее совести десятки преступлений, которые по своим масштабам вовсе не уступают гипотетическому «армянскому геноциду» — тут можно вспомнить украинский голодомор, высылки целых народов – крымских татар, чеченцев и др.

Но сделала ли Белокаменная — Москва из этого хоть какие–то выводы? Увы! В 21-м веке аннексирован не только Крым, но почти вся Восточная Украина, Абхазия, Южная Осетия и другие части бывших советских республик.

Чувство вины – это та красная линия, которая отделяет нас от вседозволенности. Человек и целые народы благодаря этому чувству остаются в достойных духовных пределах, но мы согласны и с тем, что иногда даже оно приобретает какие-то преднамеренные геополитические окраски, например, как в случае нашей братской Турции, которую обвиняют в явном псевдо-преступлении. Совершение которого никто не доказал и не собирается доказывать, потому что как только поднимешь соответствующие документы, окажется, что все это ложь и вранье…