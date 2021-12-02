Американская корпорация Apple столкнулась со снижением спроса на линейку смартфонов iPhone 13.

Oб этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Apple собирается сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов.

Согласно источникам, Apple сообщила поставщикам компонентов об ослаблении спроса на iPhone 13.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных» часов и программного обеспечения. Компания представила iPhone 13, свой очередной новый смартфон, 14 сентября. Новые iPhone получили батарею увеличенной ёмкости и модернизацию экрана.