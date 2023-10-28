В селе Ашагы Кюнгют Шекинского района столкнулись трактор и легковой автомобиль, в ДТП скончался тракторист.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сегодня около 18:00 трактор, за рулем которого находился Аскер Афкар оглу Вахабов, 1965 года рождения, столкнулся с автомобилем марки «Форд», которым управлял Сахиб Мамед оглу Ахмедов.

Тракторист от полученных в результате инцидента травм скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.