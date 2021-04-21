Apple представила прибор AirTags для поиска вещей

Apple представила метки AirTags, которые позволяют находить разные вещи с помощью iPhone, сообщает Газета.Ру.

AirTags представляют собой круглые маячки небольшого размера, оснащенные беспроводной технологией с низким энергопотреблением Bluetooth LE, а также батареей, динамиком и акселерометром — прибором, измеряющим ускорение.

Метки можно прикрепить к любому предмету, например к ключам, рюкзаку, чемодану. Поиск осуществляется через приложение Apple Find My, которому доступна точная визуальная и аудионавигация. В компании отметили, что маячки можно настраивать под себя, а батареи хватит на год использования.

Как уточняют в Apple, AirTags созданы, чтобы отслеживать вещи, а не людей. По словам представителей, даже компания не будет знать о местоположении вещей.