Компания Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 год, сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова инсайдера Росса Янга.

Ранее аналитики ожидали, что складной iPhone будет представлен публике в 2024 году. Однако его выход был перенесен из-за разработки нового 20-дюймового MacBook с гибким экраном.

По словам Янга, это устройство может стать новой категорией продуктов для Apple. Такой гаджет сможет работать как ноутбук с полноразмерной экранной клавиатурой в сложенном виде и как монитор в раскрытом виде с подключенной внешней клавиатурой.

Согласно его прогнозам, Apple выпустит устройство в 2026 или 2027 годах.