Стриминговый сервис Apple TV+ закрыл проект фильма с Уиллом Смитом в главной роли, сообщает The Sun. Причиной отказа от работы с артистом стал инцидент, произошедший во время церемонии награждения премией «Оскар».

В Apple хотели снять биографическую картину об Уилле Смите, однако теперь считают это «рискованным бизнесом».

Студия Sony Pictures, в свою очередь, заморозила съемки фильма «Плохие парни 4» со Смитом, а Netflix отказался от съемок криминальной драмы Fast and Loose.

27 марта на церемонии вручения «Оскара» голливудский актер вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за его шутки об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда Смит вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», он заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Смита после инцидента.