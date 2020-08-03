Apple обвинили в использовании китайской технологии при разработке Siri

Китайская компания Xiao-i подала исковое заявление в Народный суд высшей инстанции города Шанхай о нарушении патентных прав компанией Apple. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету «Синьцзин бао».

По данным газеты, китайский разработчик требует от Apple выплатить компенсацию в размере 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) и приостановить продажу продукции, оборудованную электронным помощником Siri.

Китайская компания утверждает, что Apple использовала технологию, аналогичную по технической архитектуре чат-боту, разработанному Xiao-i.

| 2020-08-03T17:48:22+04:00 3 августа 2020, 21:12|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss