Apple планирует масштабное визуальное обновление для своего голосового помощника Siri, который получит анимированный интерфейс, известный как Bubbles. Об этом сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

Концепция Bubbles предполагает создание анимированной личности для Siri, чтобы сделать ее более «живой» и интерактивной. Ранние тесты показывают, что Siri может выглядеть как анимированная версия культового смайлика Finder Mac, хотя рассматриваются и другие варианты, ближе к стилистике Memoji. Эта идея отдаленно напоминает «Скрепыша» (Clippy) – анимированного помощника из Microsoft Office 1990-х годов.

Марк Гурман отмечает, что обновленная Siri станет ключевым элементом двух грядущих устройств Apple для умного дома: предположительно HomePad/HomePod Touch в 2026 году и безымянного «настольного робота» в 2027 году.

Особо значимой новая визуальная личность Siri станет для настольного робота. Это устройство описывается как iPad, установленный на подвижной конечности, способной поворачиваться и следовать за пользователями в комнате. Siri будет действовать как виртуальный компаньон, способный вмешиваться в разговоры, предлагать рестораны или рецепты, а также вести полноценные диалоги для планирования поездок или выполнения задач, подобно голосовому режиму OpenAI.

Хотя концепция Bubbles кажется центральной для робота 2027 года, визуальное обновление Siri может появиться гораздо раньше – уже в следующем году – вместе с устройством HomePad/HomePod Touch. Однако полные разговорные возможности, аналогичные тем, что будут у робота, появятся позже.