Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе

Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что представители Скорсезе ведут переговоры с компаниями Apple и Netflix о финансировании и показе нового фильма режиссера в связи с тем, что компания Paramount Pictures, согласившаяся на производство картины, сочла ее слишком дорогой.

Источники сообщили, что Paramount Pictures продолжит распространять фильм, а Apple займется финансированием картины и станет творческой студией для фильма. Согласно источникам, сделка еще не завершена, но, по всей видимости, это произойдет в ближайшие дни.

Новый фильм Скорсезе является экранизацией одноименного бестселлера Дэвида Гранна, в котором рассказывается об убийствах в начале 20-х годов прошлого века представителей индейского племени осейджи в Оклахоме, которое стало богатым благодаря обнаружению на его территории нефти.

Это уже не первая работа режиссера, от которой компания Paramount отказывается из-за слишком высокой стоимости. Ранее с такой же проблемой сталкивался фильм «Ирландец»: изначально фильм должен был быть снят для Paramount, однако в итоге вышел на Netflix.(РИА Новости)