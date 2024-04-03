Американский медиахолдинг Paramount Global обсуждает возможность начала эксклюзивных переговоров о своей продаже с компанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона.

Как передает # со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета The New York Times.

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта.

Также сохраняется интерес со стороны других покупателей.

В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за 11 млрд долларов подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком, отмечает газета.

Apollo продолжает анализировать ситуацию и пытается понять, какое предложение больше всего заинтересовало бы совет директоров Paramount.

Другой заинтересованный покупатель — медиамагнат Байрон Аллен.