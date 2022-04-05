В Бакинском апелляционном суде принято решение по жалобе бывшего посла Эльдара Гасанова.

Как сообщает АПА, апелляционная жалоба сегодня на процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, Эльдар Гасанов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Бывшему послу было предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в крупном размере) 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета) и 313 (служебный подлог).

Э.Гасанов был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы. Согласно приговору, арестованное имущество обвиняемого конфисковано.