Апартеид наоборот: спряталась даже Статуя Свободы

Под жернова развернувшегося безумства по борьбе с символами, в которых тем или иным образом или в той или иной степени олицетворяется расизм, попал и любимейший фильм многих поколений киноманов, обладатель 8 Оскаров, «Унесенные ветром». Который и сейчас, спустя 81 год со времени выпуска, все еще является самой кассовой лентой в истории домашнего проката в американском кинематографе.

Экранизация романа «Унесенные ветром» с неподражаемыми Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях стала классикой Голливуда. Но вот стриминговая платформа HBO Max удалила фильм, заявив при этом, что он был «продуктом своего времени» и демонстрировал этнические и расовые предрассудки, «которые были неверными тогда и остаются таковыми сегодня». Руководство компании указывает, что было бы безответственно оставлять этот фильм без какого-либо пояснения или «открытого осуждения изображенного в нем расизма».

Вслед за этим в США начали сносить памятники известным конфедератам. Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Городской совет американского Эшвилла в штате Северная Каролина единогласно проголосовал за снос памятников конфедератам — мемориала офицеру Конфедерации Зебулону Вансу, мемориальных досок генералу Роберту Ли и полковнику Джону Коннэлли, а также мемориала 60-му полку армии Конфедерации Северной Каролины. Посчитав, что эти памятники представляют собой символ «превосходства белой расы» и расизма.

Вот и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала убрать 11 статуй лидеров и солдатов Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо спикера главам профильного комитета конгресса. «Их статуи воздают должное ненависти, а не наследию»,- указано в письме Пелоси. «Холлы Конгресса являются сердцем демократии. Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. <…> Статуи должны быть убраны»,- говорится в тексте обращения Пелоси. Отметим, что среди монументов – фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889). Его памятник уже снесен в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) — бывшей столице рабовладельческой Конфедерации, проигравшей гражданскую войну 1861-65 годов.

Там же протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. С помощью трех веревок они снесли памятник с постамента, затем оттащили его к озеру и скинули в воду. На место статуи демонстранты поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид». Еще одна статуя Колумба была обезглавлена в Бостоне. Целью протестующих стал и памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему армией южан и рабовладельца. 12-тонный памятник Ли в штате Вирджиния, установленный в 1890-м году, был демонтирован.

Слава Всевышнему, что не впал в безумство и американский лидер. Он категорически отказался идти на поводу у толпы и переименовать военные базы, названные в честь лидеров армии Конфедерации, которые выступали за сохранение рабства в стране. Несмотря на то обстоятельство, что ряд лиц из высшего командования армии США изъявили готовность рассмотреть вопрос.

«Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы <…> Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов», — сказал, как отрезал, Дональд Трамп.

Он также заявил, что не допустит искажения американской истории, так как на этих базах проходили подготовку американские солдаты, которые участвовали в Первой и Второй мировых войнах. «Уважайте наших военных»,- призвал Трамп.

Вопрос сноса памятников встал и в Соединенном Королевстве, которое на протяжении веков было главным мировым рабовладельцем. Ярким выражением протестов против расизма здесь стал снос памятника работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле, что вызвало политическую бурю. Как пишет Би-би-си, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что протесты «были подорваны бандитизмом», лидер оппозиционной партии лейбористов Кейр Стармер раскритиковал подобные методы, однако поддержал главную идею: в Соединенном Королевстве XX века нет места для памятника работорговцу. Мэр Бристоля Марвин Риз обещал достать статую со дна залива и выставить ее в музее. Министр внутренних дел Прити Пател же осудила снос памятника, назвав этот поступок «абсолютно постыдным». Выступая в парламенте, она набросилась с критикой на «бандитов и преступников, которые сносят памятники и жестоко обращаются с полицией».

Как сообщила Прити Пател, в 200 демонстрациях приняли участие более 135 тысяч британцев, были задержаны 135 человек. В ходе этих протестов происходили осквернения и других мемориалов в Соединенном Королевстве. Досталось и самому известному премьер-министру Англии сэру Уинстону Черчиллю. На его памятнике в Лондоне на площади Парламента написали «расист».

Британские активисты из движения Black Lives Matter представили список из 60 памятников, расположенных на всей территории Соединенного Королевства, подлежащих сносу. В список попали пять памятников Роберту Пилу, который занимал пост премьер-министра Британии в 1830-х и 1840-х годах, а также был министром внутренних дел. Пил разработал девять принципов этики для полицейских, которые до сих пор используются при подготовке британской полиции, однако это не помешало внести восславляющие его памятники в число подлежащих демонтажу, поскольку Пил якобы «рассматривал законопроект об отмене рабства как угрозу хлопковой промышленности и выступал против него». Однако, как утверждается на страницах газеты Manchester Evening News, Пил не мог быть автором петиции об отзыве законопроекта от 1806 года, выступал против отмены работорговли его отец, которого тоже звали Роберт.

В список попали памятники таким заслуженным военным героям как сэр Френсис Дрейк, мореплаватель XVI века, известный своей ролью в победе над испанской Армадой, и адмирал Нельсон. В Оксфорде требуют убрать памятник инициатору английской колониальной экспансии в Южной Африке XIX века Сесилу Родсу, основателю компании De Beers, которая занимается добычей алмазов. Между тем, именем Сесила Родса названы несколько грантов и стипендий на обучение в Оксфорде для зарубежных студентов, в том числе африканцев.

В Голландии после нескольких недель протестов против расизма с постамента сняли несколько памятников королю Леопольду II. Правивший Бельгией в XIX веке монарх известен захватом долины реки Конго. При нем проводилась жестокая колониальная политика в отношении местного населения, вплоть до геноцида. Количество жертв колониальной политики Бельгии оценивается в 10 миллионов человек. Памятник Леопольду в Антверпене во время протестов подожгли и разрисовали граффити, позже городские власти сняли его с постамента и отправили в музей. В Брюсселе на памятнике королю написали слово «убийца». Еще один памятник королю разрисовали в ходе протестов в городе Гент.

Возвращаясь к «Унесенным ветром»: фильм обвиняется в прославлении довоенного рабовладельческого Юга Штатов и увековечивании на экране стереотипов людей с другим цветом кожи. Но ведь в фильме чернокожие слуги, в том числе и служанка Мамушка, любимица главного героя Рэда Батлера, показаны довольными своей подневольной жизнью, причем настолько, что они остаются верными своим хозяевам даже после отмены рабства. А какие теплые отношения мы видим между хозяевами поместья и слугами? Разве были в фильме сцены недостойного поведения господ в отношении слуг? Главная героиня Скарлетт О`Хара наравне с ними работала и в поле и по дому, доила корову, прислуживала всей семье.

А разве нет сегодня в домах у мало-мальски обеспеченных людей, не говоря уже о богачах, персонала по уходу за домом, детьми, кухарок, экономок, садовника, телохранителей, водителя и пр. обслуги? И есть среди них люди любого цвета кожи. Не в обиду им сказано, а кем их считать – слугами, прислугой, персоналом, служащими? Если это есть дискриминация по какому-либо признаку, пусть тогда введут запрет на эти виды профессий и работ. Потому что, суть их работы в зависимости от названия не меняется.

Что же касается памятников, то обратимся для начала к значению этого слова. Памятник, согласно википедии, это сооружение, поддерживающее воспоминания о чем-либо или о ком-либо. Выполняют памятники и монументы, главным образом, объективно-историческую функцию увековечивания в памяти событий прошлого. И не важно, насколько неодназначно отношение общества к конкретной теме. Ведь решение об установке того или иного памятника, скульптуры, мемориала принимает действующая власть, очень редко она советуется по этому поводу с гражданами, понятно, что референдумов по этому поводу не проводят. Если памятники служат воспеванию действующего режима, являются проводниками идеологии правящего класса, а касается это авторитарных стран, то их установка вписывается в саму систему координат власти. Если же они отдают дань уважения историческим событиям или персонам, имеющим заслуги перед страной или миром, то и тут особого разрешения граждан не требуется, поскольку это есть прерогатива местной власти, которая получила от жителей мандат.

С момента окончания гражданской войны в США прошло 155 лет, сколько лет стоят эти памятники, сколько поколений людей видели их, сколько споров и протестов было по поводу их сноса. Последний раз памятники конфедератам в США сносили в 2017 году, и тогда были масштабные акции, даже в ходе одной из них погибла женщина.

Но если подойти к этому вопросу с иной стороны. Как к историческому факту, а не восславлению. Пусть памятники стоят, но поясняющая надпись на них должна сопровождаться оговоркой или примечанием, с чем в действиях объекта не согласна нынешняя мировая общественность. Что же касается памятников, служащих для поддержания той или иной политической парадигмы, установленных с целью пропаганды и во славу лидеров авторитарных режимов, они, так или иначе оказываются на свалке истории при смене общественно-политической формации. Как это было с большевиками.

Такое же пояснение можно дать и в титрах к фильму «Унесенные ветром», и не лишать любителей кино удовольствия пересматривать столь любимые сердцу шедевры.