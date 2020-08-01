Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги

Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах Франции в связи с надвигающейся жарой. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает метеорологическая служба Meteo France.

«Пик жары ожидается на большой части территории Франции, очень высокие температуры будут зафиксированы от средней долины Роны до Савойи», — гласит предупреждение.

Согласно прогнозу, в некоторых департаментах температуры перешагнут отметку в 40 градусов по Цельсию. При этом жара будет сопровождаться сильными грозами, в связи с которыми на востоке страны объявлено желтое предупреждение.

Аномальная жара фиксируется во Франции на этой неделе. В пятницу оранжевый уровень тревоги был объявлен в 32 департаментах страны, при этом в некоторых городах были побиты местные температурные рекорды как для июля, так и за всю историю наблюдений.

В ряде регионов высокие температуры стали причиной лесных пожаров.