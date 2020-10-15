Анкара призвала тюркоязычные страны к солидарности с Баку

Турция призывает тюркоязычные страны продемонстрировать солидарность с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на открытии учебного года в Международном казахско-турецком университете имени Ахмеда Ясави.

«Тюркоязычные страны должны демонстрировать солидарность с Азербайджаном. Непосредственно Анкара всегда была и остается на стороне Баку в справедливой борьбе за деоккупацию исторических земель», — отметил турецкий дипломат.

«В регионе, где расположена Турция, имеет место большое число конфликтов, проблем и актов агрессии. Последние провокации Армении в отношении Азербайджана вновь подтвердили это обстоятельство. Армения атакует земли Азербайджана. Действия Еревана можно классифицировать в качестве военных преступлений. К сожалению, ряд стран пытаются поставить Азербайджан и оккупанта-Армению на одну чашу весов. Эти страны игнорируют решения ООН и ОБСЕ. Поэтому солидарность с Азербайджаном важна как никогда», — сказал Чавушоглу.