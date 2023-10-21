Несколько сотен человек приняли участие в митинге солидарности с Палестиной на площади Университета в центре румынской столицы. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Манифестация проходила в условиях усиленных мер безопасности: участники находились на огороженном участке, на который можно было пройти только через рамку металлоискателя, после тщательной проверки жандармами. На площади и на прилегающих улицах дежурили многочисленные представители сил охраны правопорядка.

Митинг был организован ассоциацией палестинского сообщества в Румынии. В нем приняли участие живущие в Румынии палестинцы, у которых в секторе Газа остались родственники, а также выходцы из других стран Ближнего Востока и румыны. Они скандировали: «Хотим мир, а не войну», «Освободите сектор Газа», «Остановите геноцид». Инцидентов не произошло.