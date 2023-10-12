Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль в знак поддержки страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников. Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой о согласовании визита, утверждают они.

Собеседники издания сообщают, что обсуждения по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и дата визита пока не определена.

Зеленский заявил журналистам в среду, что в первые дни вторжения России было крайне важно, чтобы Украина не чувствовала себя одинокой, и международная поддержка сыграла большую роль. «Поэтому я призываю всех лидеров посетить Израиль и выразить свою поддержку народу. Речь идет не о каких-то институтах, а о поддержке тех людей, которые страдают от террористических атак и умирают сегодня», — сказал Зеленский после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Зеленский был одним из первых лидеров, позвонивших премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и выразивших поддержку Израилю. «Перед таким террористическим ударом все, кто ценит жизнь, должны стоять в солидарности… Израиль имеет полное право защищаться от террора», — заявил Зеленский в заявлении вскоре после атаки.

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что Россия является одним из государств, которые поддерживают ХАМАС и стоят за нападением на Израиль.

«И это происходит не один день, а уже длительное время. Также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия — одна из тех, кто помогал и стоит за такими шагами», — сказал президент Украины. (moscowtimes.ru)