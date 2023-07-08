На стадионе «Батуми Арена» в Грузии прошел финальный матч чемпионата Европы среди молодежных команд. Встречались сборные команды Англии и Испании. Игра завершилась победой англичан со счетом 1:0.

В добавленное к первому тайму время единственный гол забил полузащитник сборной Англии Коул Палмер. В концовке матча футболист сборной Испании Абель Руис не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, сборная Англии в третий раз в истории выиграла молодежный чемпионат Европы. Ранее молодые английские игроки выигрывали этот турнир в 1982 и 1984 годах. Испанская сборная становилась победителем чемпионата Европы до 21 года пять раз.

В полуфинале сборная Англии одержала победу над Израилем со счетом 1:0. Испанцы на стадии 1/2 финала были сильнее украинской команды.

Отметим, что Англия и Испания заняли первые места в своих группах.