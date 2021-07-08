На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии в финале над итальянцами на чемпионате Европы-2020.

На данный момент подпись под петицией поставили уже более 60 тыс. человек. В случае увеличения числа подписей до 100 тыс., парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.

Сборная Англии в полуфинальном матче победила датчан со счетом 2:1 и вышла в финал где встретится со сборной Италии. Решающая встреча Евро-2020 состоится 11 июля, на стадионе «Уэмбли», в Лондоне. Начало — в 23.00 по бакинскому времени.