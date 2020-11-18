Андреа Марчильяно: Русские заставят армян уважать договоренности, даже если придется применить силу

Эксклюзивное интервью # с Андреа Марчильяно – итальянским политологом, юристом-международником, старшим научным сотрудником аналитического центра геополитических исследований Il Nodo di Gordio («Гордиев узел»).

— Синьор Марчильяно, как вам известно, война между Азербайджаном и Арменией закончилась трехсторонним соглашением, по которому Армения выводит свои войска с ранее оккупированных районов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что создана новая реальность и, соответственно, решения будут приниматься по-новому, без оглядок на канувшие в Лету Мадридские и Казанские принципы. Также глава государства подчеркнул, что никакой автономии тоже не будет. Как Вы считаете, не приведет ли поражение Армении, сдача районов и провал на дипломатическом фронте к восстанию в Ереване и, как следствие, к возобновлению войны?

— На мой взгляд, международное право не имеет большого значения, когда урегулируется подобный конфликт. Собственно, оно перестало быть чем-то фундаментальным, когда Армения, как раз вопреки нормам международного права, оккупировала семь азербайджанских районов, незаконно удерживала над ними контроль в течение многих лет и вынудила азербайджанское население стать беженцами. Все резолюции ООН, осуждающие армянскую агрессию, всегда оставались мертвой буквой. Что касается ответственности нынешнего руководства Еревана перед лицом военного поражения, то капитуляция приведет к предсказуемому внутреннему столкновению. Первые признаки чего уже видны.

— Власти Азербайджана объявили, что потребуют от Армении 50 миллиардов долларов за нанесенный ущерб. Но, как мы знаем, у Армении нет таких денег, даже десятой части. Как международное право регламентирует взыскание компенсационных средств со стороны, которая не обладает достаточным количеством денег?

— Я юрист — специалист по международному праву. Но мне не кажется, что существуют действительно единые правила относительно оценки ущерба, нанесенного войной. История преподает очень простой урок: победитель устанавливает свои правила. И выигравший, поверьте, умеет это делать. Более того, политический здравый смысл заставляет нас думать, что не нужно навязывать слишком жесткий диктат побежденным и доводить потерпевшую поражение страну до предела. Дестабилизация страны всегда представляет собой риск для общего баланса всего региона.

— Российские СМИ (авиа.про) распространили информацию о том, что российские миротворцы в Агдамском районе были обстреляны армянскими сепаратистами, не пожелавшими выполнять условия трехстороннего соглашения. Как это можно расценить? Как жест отчаяния? Или ненависти к России, которая, по мнению армян, их «предала»?

— Россия четко заявила о своем желании положить конец кавказскому кризису. Кремлю сейчас необходимо ослабить напряжение в отношениях с Анкарой. И вряд ли он согласится с тем, что армянские экстремисты возьмут верх и разожгут конфликт, который нанесет ущерб международным интересам России. Путин не желает мириться с тем, что старые отношения с Арменией превращаются в обузу для его внешней политики. И что возврат к ситуации нестабильности на Кавказе не отвечает стратегическим интересам Москвы. Я думаю, что русские будут играть свою роль очень решительно и армяне будут вынуждены уважать договоренности. Даже если русским придется применить силу.

Юсуф Поладов, пециально для «Зеркало»